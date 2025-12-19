El Gobierno de Canarias desactiva el PLATECA por contaminación marina en la isla de Gran Canaria - CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en el marco del Comité Asesor del PLATECA, ha acordado este viernes desactivar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por contaminación marina en Gran Canaria, que se encontraba en situación de prealerta desde el 9 de diciembre.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que las últimas inspecciones realizadas en la zona esta semana, que confirman que los supuestos efectos visibles del episodio de contaminación orgánica son "prácticamente inexistentes", según ha informado el Gobierno en una nota.

En estas labores han participado tanto técnicos de la Dirección General de Emergencias, como de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y el propio Ayuntamiento de Telde. En paralelo con esta cuestión, el consistorio grancanario ha confirmado la apertura al baño de las playas que hasta el momento se encontraban cerradas.

La reunión del Comité Asesor del PLATECA ha estado presidida por el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo y contó con la participación del director y el subdirector de La Dirección General de Emergencias, Fernando Figuereo y Carlos Martín respectivamente, la jefa de Protección Civil de la Dirección General de Emergencias, Montserrat Román, y el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, junto a representantes del ayuntamiento de Telde.

También han intervenido representantes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía alimentaria, de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el cambio climático, y de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias; Dirección General de Telecomunicaciones, Cuerpo General de la Policía Canaria, Unidad de Apoyo a Emergencias, Puertos Canarios y Cabildo de Gran Canaria.

A ellos se suma la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; CSIC; Consejo Insular de Aguas; Demarcación de costas del MITECO; Capitanía Marítima; PLOCAN y Delegación de Gobierno.

En cuanto al origen de la muerte masiva de peces que ocasionaron el vertido, continúa siendo investigado por la Guardia Civil - SEPRONA y la fiscalía de Medio Ambiente.

La Dirección General de Emergencias activó el PLATECA en situación de alerta el pasado 6 de noviembre al tener constancia de un episodio por vertido de materia orgánica en descomposición, desde instalaciones situadas en el mar frente a la costa de Telde, con el objetivo de "realizar el seguimiento del episodio, facilitar las tareas de coordinación e intervenir para minimizar el incidente".