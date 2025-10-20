El Gobierno de Canarias destinará 9,17 millones a las capitales en 2026, un 8,35% más

Las Palmas de Gran Canaria recibirá 4,88 millones y Santa Cruz de Tenerife 4,29 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias destinará 9,17 millones de euros a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife en el año 2026, lo que supone aumentar en un 8,35% esta aportación financiera a las dos ciudades por su condición de capital.

Así se lo ha trasladado este lunes el presidente, Fernando Clavijo, a los alcaldes Carolina Darias y José Manuel Bermúdez durante la reunión del Consejo de la Capitalidad, donde se indicó que Las Palmas de Gran Canaria recibirá 4,88 millones y Santa Cruz de Tenerife 4,29 millones.

La presentación de las líneas financieras para el próximo año a los máximos responsables de los dos ayuntamientos se realiza cada año en cumplimiento del Estatuto de la Capitalidad compartida, que establece que ambas ciudades cuenten con un apartado específico en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, con partidas propias y distintas de otros recursos económicos.

Al respecto, el presidente Clavijo destacó que "este incremento refleja el compromiso del Gobierno con el equilibrio territorial y con el papel esencial que desempeñan nuestras dos capitales como motores económicos, sociales y administrativos del archipiélago".

"Mantener y reforzar esta línea ascendente en las aportaciones a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife es una muestra del esfuerzo por garantizar que ambas ciudades cuenten con los recursos necesarios para seguir prestando servicios de calidad no solo a sus vecinos, sino al conjunto de Canarias", aseveró.

Mientras, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, valoró positivamente el aumento de la asignación que recibirá la ciudad en concepto de capitalidad, que este año asciende a 4.800.000 euros, frente a los 4.500.000 del ejercicio anterior.

"Mostramos nuestra conformidad ante un incremento que se ajusta a los cánones en relación con los ingresos que tiene la Comunidad Autónoma, tanto financieros como no financieros", ha señalado.

Darias, asimismo, ha subrayado la importancia de contar con recursos adecuados para atender las demandas propias de las capitales. "Soportamos una mayor carga --dijo-- en la prestación de servicios, y por eso es absolutamente necesario contar con fondos como estos, sin perjuicio de que puedan llegar otros de carácter específico y singular en función de las necesidades particulares de nuestra ciudad".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que asistió al Consejo de Capitalidad por videoconferencia, apuntó que "desde Santa Cruz de Tenerife valoramos que se haya incrementado la aportación por parte del Gobierno de Canarias, pero entendemos que Santa Cruz, precisamente por ser capital, tiene una serie de problemáticas diferentes a las del resto de municipios, y por ello necesita recursos adicionales, más allá de esta aportación genérica".