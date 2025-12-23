El Gobierno de Canarias exige a Aena que amplíe el horario del aeropuerto de El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado este martes que su Ejecutivo ha comunicado a Aena que amplíe el horario del aeropuerto de El Hierro, establecido ahora de forma temporal de 8.30 a 18.00 horas por falta de controladores.

"Es algo fundamental para los ciudadanos y visitantes de esa isla que merecen no ser tratados como ciudadanos de segunda", ha apuntado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, remarcando que los vecinos de la isla no solo lo usan "por turismo" sino por una "necesidad real de poder vivir con garantías".

Con la decisión, el Ejecutivo subraya que la conectividad aérea en islas no capitalinas como El Hierro no puede abordarse desde criterios exclusivamente operativos o económicos, sino que debe entenderse como un servicio público esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos básicos, entre ellos la atención sanitaria.

Asimismo, el Gobierno ha solicitado a Aena información detallada sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo para evitar cualquier merma en la operatividad del aeropuerto herreño y del resto de aeropuertos canarios, reclamando además una coordinación permanente con las administraciones del archipiélago antes de adoptar decisiones que puedan afectar a la conectividad aérea.

Aena ha explicado que siete personas están fuera de servicio de una plantilla total de controladores de diez, lo que ha provocado una "contingencia sobrevenida" que obliga a ajustar la operativa, aparte de que tiene previsto sancionar a SAERCO ante el incumplimiento de contrato.