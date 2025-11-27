El Gobierno de Canarias modificará hasta 60 trámites anuales para facilitar su comprensión por la ciudadanía - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha puesto en marcha el proyecto 'Entender: fomentar la comprensión a través del lenguaje claro en la administración', que modificará hasta 60 trámites anuales con el fin de garantizar su comprensión por la ciudadanía.

Esta iniciativa, financiada por los fondos europeos NextGenerationEU, busca garantizar que los trámites, procedimientos y comunicaciones públicas sean comprensibles para toda la ciudadanía, independientemente de su nivel educativo o edad, según detalla la Consejería del Ejecutivo regional en una nota.

Así, el principal objetivo de 'Entender' es adaptar 60 trámites administrativos anuales a los principios de comunicación clara y lectura fácil, facilitando la interacción de la ciudadanía con la administración autonómica sin barreras lingüísticas.

El proyecto, con un presupuesto de 2,2 millones de euros, cuenta con una duración de tres años. En este periodo incluye, además, la formación del personal público y la creación de campañas de sensibilización para fomentar una cultura de claridad, transparencia y accesibilidad en la administración pública. También contempla el rediseño de documentación administrativa, tanto digital como impresa, utilizando un lenguaje "sencillo, directo y fácil" de entender.

ACCIONES CONCRETAS

Como parte del plan, ya se han realizado acciones concretas, como la clarificación de la información sobre la plaga de filoxera que afecta a los viñedos del norte de Tenerife, una guía elaborada con los principios de la comunicación clara, disponible también en formato de lectura fácil para colectivos con dificultades cognitivas. Este es solo un ejemplo del enfoque que se aplicará a más de 60 trámites anuales durante el desarrollo del proyecto.

El derecho a entender, destaca la Consejería, es un principio fundamental de una democracia moderna, que garantiza que todas las personas tengan acceso a la información pública en un formato comprensible sobre servicios, leyes y políticas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, un reciente estudio indica que el 83% de la ciudadanía ha abandonado algún trámite telemático debido a la falta de comprensión, lo que pondría de manifiesto la "necesidad urgente" de transformar la forma en que las administraciones se comunican.

De este modo, con 'Entender', el Gobierno de Canarias pretende abordar este problema y mejorar la relación entre la administración pública y la ciudadanía. Al adaptar los trámites y emplear un lenguaje claro y accesible, el proyecto busca reducir la frustración y la desigualdad generada por la falta de comprensión, garantizando el acceso a los derechos de todos los ciudadanos.

Junto con el proyecto 'Entender', el Ejecutivo también trabaja en la Estrategia de Integridad Institucional, con el objetivo de fortalecer la transparencia y las buenas prácticas administrativas.

Siguiendo con esta hoja de ruta, el 2 de diciembre se celebrará la jornada 'El Gobierno habla claro', en el Edificio de Usos Múltiples II en Santa Cruz de Tenerife. Durante el encuentro se ofrecerán ponencias, mesas redondas y talleres que profundizarán en los principios y acciones del proyecto, así como en las mejores prácticas para implementar una administración más accesible.