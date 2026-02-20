El Gobierno de Canarias muestra su repulsa por el "cruel" crimen machista de Arona (Tenerife)

Minuto de silencio del Gobierno de Canarias en señal de repulsa por el asesinato de un niño en Arona a manos de su padre - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha condenado este viernes la agresión machista de la pasada madrugada en Arona de un hombre que ha acabado con la vida de un menor de 10 años en el municipio de Arona --su hijo-- y el ingreso de su madre herida de gravedad en la UVI.

Con este último asesinato ya son nueve menores las víctimas de violencia de género en Canarias desde que se iniciara el cómputo en el año 2013.

Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, expresaron sus condolencias a la familia y amistades del menor fallecido y la mujer ingresada de gravedad.

"Seguimos con extrema preocupación la evolución de la madre, a quien deseamos una pronta recuperación y, además de ofrecerles todos los recursos disponibles, enviamos todo nuestro apoyo institucional y humano en estos momentos de inimaginable dolor", manifestó la consejera que también apeló a la unidad de todas las administraciones y de la ciudadanía para combatir el machismo y "sus más terribles consecuencias".

La consejera informó de que desde el primer momento se activó el DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas) que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) mantiene en este caso con el Cabildo de Tenerife, con el fin de ofrecer asistencia psicológica y legal a la familia y el entorno de la mujer.

"Este crimen representa la cara más cruel, si cabe, de la violencia de género: la violencia vicaria, el asesinato de un hijo con el fin de infligir el máximo dolor posible a la madre es una aberración que no tiene cabida en una sociedad democrática y civilizada", señaló, y enfatizó el "compromiso inquebrantable" del Gobierno de Canarias en la lucha contra el machismo desde todos los ámbitos y en especial desde el Instituto Canario de Igualdad para "reforzar las políticas de coeducación, prevención, y de protección en materia de violencia de género".

La consejera apeló a la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y volvió a insistir en que "no es un asunto privado, sino un problema social de primera magnitud por lo que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de riesgo puede, y es su obligación, denunciar y alertar llamando al 112 para proteger a las posibles víctimas y activar los recursos públicos que sean necesarios".

RED DE RECURSOS

El Gobierno de Canarias mantiene a través del ICI, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, una red de recursos de información, atención, prevención y protección en materia de violencia de género que se extiende por todas las islas y que se activa con una llamada al 112 o acudiendo directamente a los recursos, recoge una nota del Ejecutivo.

A esta red de recursos se han añadido en este pasado año los cinco centros de crisis 24 horas específicos para atender las violencias sexuales.

Asimismo, desde el departamento de Coeducación del ICI se desarrollan campañas y diferentes acciones con el objetivo de favorecer la educación en igualdad desde las primeras edades.

El servicio de atención a la violencia de género del 112 que mantiene el ICI está atendido por profesionales expertas durante las 24 horas del día y los 365 días del año y es la manera más rápida de activar una atención de emergencia o encontrar asesoramiento cuando hay dudas.

A estas acciones del ICI también se suman las que se impulsan desde la Viceconsejería de Igualdad como el programa 'Bicácaro', y desde las áreas de Infancia o Juventud para sensibilizar a la población y favorecer la educación en igualdad dese todos los ámbitos.