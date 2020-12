El Gobierno de Canarias prorroga el toque de queda en Tenerife siete días más

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, va a dictar un nuevo decreto, que se publicará mañana viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOC), con el que se prorrogará el toque de queda nocturno en Tenerife durante siete días, desde las 23.00 hasta las 06.00 horas, salvo para los desplazamientos justificados.

La prórroga del toque de queda, que entró en vigor ante la mala evolución de la pandemia en la isla, coincidirá así con el resto de restricciones aplicadas desde el pasado 6 de diciembre, como la limitación de los grupos a cuatro personas o la prohibición de servir en las barras de bares y restaurantes.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, quien ha indicado que la situación en Tenerife sigue siendo la "preocupación principal" del Gobierno porque "si no se corrige, puede producir un impacto que desbordará a la isla y perjudicar a toda la región".

En este sentido, Julio Pérez ha advertido de que comportamientos individuales de quebrantamiento de las normas en Tenerife no sólo suben el número de contagios en la isla, sino que pueden perjudicar al conjunto de Canarias, con sus repercusiones sanitarias y económicas, y "poner en peligro" la condición de destino turístico "atractivo" que ahora tiene el archipiélago.

Por ese motivo, exhortó a cumplir las normas y subrayó que "hay que hacer frente al desafío de que estas Navidades no se conviertan en un foco de expansión del virus para que podamos pasar otras muchas Navidades".

Asimismo, el portavoz aclaró que por el momento no se han adoptado más medidas, más allá de prorrogar el toque de queda, porque los técnicos de Salud Pública consideran preciso esperar 14 días para saber si las medidas adoptadas en Tenerife pueden producir efectos.

"Contaremos esos días minuto a minuto porque el impacto puede desbordar el ámbito del incumplidor", insistió Julio Pérez, quien avisó de que el Ejecutivo canario no descarta tomar otro tipo de medidas en el futuro, como cierres perimetrales, reducción del número de personas en reuniones, menores aforos, estrechar el horario sin toque de queda o cierre de actividades económicas, si las cifras no mejoran. Y respecto a la posibilidad de confinar algunos municipios, admitió que desconoce si el Gobierno canario tiene competencias para ello.

En cuanto al Hogar Santa Rita II, donde se han registrado más de cien contagios, quiso dejar claro que estos números apenas tienen incidencia en los datos de Tenerife, que son "preocupantes", y recalcó que no han producido el aumento sostenido de casos en la isla. Añadió, además, que por el momento la situación en el centro se puede calificar de "estacionaria".

Por otro lado, comentó que algunos lugares susceptibles de generar posibles focos, como pueden ser los transportes colectivos o los centros comerciales, han sido objeto de chequeos y parece ser que en ellos no se están produciendo ni excesos de aforo, ni contagios.

Por todo ello, Julio Pérez volvió a trasladar una vez más que los incumplimientos de las normas anticovid se están produciendo en el ámbito privado, donde la actuación represiva de las autoridades es mucho más complicada que en el ámbito publico, de ahí que haya hecho un nuevo llamamiento a la población de Tenerife para que extreme el cumplimiento de las normas.

La ampliación del toque de queda en Tenerife se prevé que entre en vigor a las 00.00 horas de este próximo sábado, una vez publicado el decreto del presidente en el Boletín Oficial de Canarias de este viernes.

El portavoz indicó que el Ejecutivo analizará los datos el viernes de la próxima semana, en el Consejo de Gobierno previsto, para tomar nuevas decisiones, bien de reducción de restricciones, mantenimiento o ampliación de las medidas. Lo que sí se ha modificado en el Consejo de hoy es introducir en el acuerdo anterior, publicado como resolución el sábado pasado en el BOC, que las reuniones en ámbitos laborales deben ser "preferiblemente" de cuatro personas o telemáticas "porque hay ocasiones en que han de ser cinco las que se reúnan".

Respecto al índice de ocupación de camas UCI, que ha pasado del 15 al 17,3, señaló que se mantiene en un "índice preocupante", por lo que considera que la Consejería de Sanidad tiene que estar pendiente para que no se desborde la capacidad de admisión. No obstante, apuntó que Canarias está lejos de los niveles críticos en que se encuentran otros territorios, si bien la mala noticia es que ese índice no baja, apostilló el portavoz.