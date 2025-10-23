El Gobierno de Canarias resuelve las ayudas PEPAC para promover la modernización de 36 explotaciones ganaderas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución de concesión definitiva de las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para promover la modernización y mejora de unas 36 explotaciones ganaderas del Archipiélago, con una inversión total que asciende a los 1.264.861,33 euros.

Esta cantidad, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se divide en dos anualidades, con una dotación de 443.955,77 euros para 2025 y de 821.906,56 euros para 2026, según ha precisado en una nota el Ejecutivo regional.

Los fondos, detalla el departamento regional, apoyarán inversiones que repercuten en la mejora de los resultados económicos de las explotaciones ganaderas, bien sea mediante la modernización de sus activos o la reestructuración en términos de tamaño u orientación productiva.

ACTUACIONES SUBVENCIONALBLES

Asimismo, la línea contempla como actuaciones subvencionables la compra de maquinaria, la gestión de residuos y subproductos, la instalación de equipos y sistemas de seguridad y control, o la implementación de mejoras en sistemas de almacenamiento de alimentos para el ganado.

Por su parte, para la justificación de las subvenciones concedidas, las personas beneficiarias deberán aportar una memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y su coste, así como una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad.

Así, se comprometen a mantener las inversiones subvencionadas y el tamaño o dimensión de la explotación mencionada durante un período de cinco años desde el último pago al beneficiario o beneficiaria, además de asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales, de higiene y bienestar animal, entre otras medidas.