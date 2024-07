El Gobierno canario activa la alerta por altas temperaturas en parte de Gran Canaria donde se podrán superar los 38ºC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección general de Emergencias del Gobierno canario, en base a la predicción de AEMET y de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA, ha declarado la situación de alerta por altas temperaturas en cumbres, este, oeste y sur de la isla de Gran Canaria.

La activación de la alerta se produce, según explica la Dirección general de Emergencias, ante el episodio de altas temperaturas que se espera y que afectará especialmente en las medianías, en el interior, en zonas altas y cumbre.

En concreto, en cumbre, este, sur y oeste de Gran Canaria se esperan valores máximos que probablemente alcanzarán y superarán los 37–38ºC.

Respecto a las islas de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se declara la situación de prealerta con valores máximos que probablemente alcanzarán y superarán los 32–34ºC.

Ante estas altas temperaturas que se esperan, desde la Dirección general de Emergencias se recomienda protegerse del sol y el calor, permanecer en lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa, así como bajar las persianas de ventanas en las que da el sol durante las horas en las que está y abrir las ventanas de casa durante la noche para refrescarla.

Aconseja también recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente y si no estar como mínimo dos horas al día en lugares climatizados (centros comerciales, cines, etc.); mientras que en la calle se pide evitar el sol directo para lo que se recomienda llevar gorra o sombrero y utilizar ropa ligera (como la de algodón), de colores claros, que no sea ajustada.

Recomienda también caminar por la sombra, en la playa estar bajo una sombrilla y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios cerrados que estén climatizados, así como llevar agua y beber a menudo. En lo que se refiere a los niños o personas mayores, nunca deben dejarse en el interior de un vehículo cerrado.

Además aconseja no salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día y reducir la actividad física en las horas de más calor, así como tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales como las frutas y hortalizas, que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, entre otras medidas.