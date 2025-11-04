Gobierno canario certifica que Torres "mintió" y se pregunta "por qué" se preocupaba por determinadas empresas

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado este martes que el informe de la UCO sobre contrataciones del Ejecutivo durante la pandemia sanitaria certifica que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, "mintió" en las comisiones de investigación.

Aunque en declaraciones a los periodistas ha pedido "prudencia" porque apenas se conoce un tercio del documento, y desde el Gobierno no se desea hacer "juicios paralelos", sí cree que la UCO deja "cosas claras" sobre la relación de Torres con el exasesor del ministerio de Transportes, Koldo García.

Por ello, entiende que al ministro le corresponde que "dé explicaciones de por qué mintió en sede parlamentaria y a que explique y clarifique por qué esa preocupación por unos proveedores concretos con respecto al conjunto de los proveedores de la comunidad autónoma canaria".

A partir de ahí, ha destacado, entiende que hay que seguir "con prudencia al devenir de los acontecimientos a lo largo de los próximos días" pero ha insistido en que hacen falta unas "explicaciones claras sobre el fondo del asunto y sobre la forma por qué se llevó a mentir en sede parlamentaria con respecto al conocimiento o no de estos asuntos y cuáles habían sido las gestiones que se habían realizado".