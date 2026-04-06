El Gobierno canario insiste en que el reparto obligatorio de menores sigue "en vigor" y defiende su prórroga

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha considerado que el decreto ley de medidas urgentes para el reparto obligatorio de menores migrantes no se ha cumplido "al ritmo" deseado si bien "ha sido bueno" para los niños y niñas en la comunidad canaria, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. "Se puede y se debe continuar trabajando en ese mecanismo", ha defendido el portavoz regional.

Así lo ha advertido Alfonso Cabello en rueda de prensa por asuntos de Consejo de Gobierno, en donde ha sido preguntado por el anuncio de la Comunidad de Madrid de que no aceptará nuevos traslados sin cobertura legal, tras lo que ha dicho que para Canarias el mecanismo extraordinario "sigue plenamente vigente".

Ante ello, el Gobierno canario confía en que este viernes, con motivo de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, se vuelta "a revisar" la hoja de ruta vigente con el fin de mantener algo que "se puede y debe mantener", y es que los territorios en contigencia migratoria grave dispongan de los instrumentos dotados.

"El cumplimiento de la ley, aún no yendo al ritmo que nos hubiera gustado, ha sido bueno para los niños y las niñas en la comunidad autónoma canaria, en Ceuta y en Melilla. Y se puede y se debe seguir trabajando con ese mecanismo", ha dicho.

"A nuestra manera de ver, sigue plenamente en vigor. Entiendo que este miércoles le corresponderá a la ministra mover fichas y ampliar la posibilidad de que se siga aplicando", ha insistido Cabello, que ha detallado que, en la actualidad, Canarias tiene tutelados a 3.118 menores, y en centros de la comunidad autónoma, 2.211, pero su capacidad, decretada por el Ejecutivo central,es de 738.

"Se siguen dando las condiciones para que Canarias siga en emergencia migratoria y siga además plenamente en vigor esa modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería, que obliga a la solidaridad al conjunto de las comunidades autónomas, la única forma que se encontró para poder articular una solución a la situación de drama humanitario que estaba viviendo esta tierra", ha concluido.