Gobierno canario limita alerta de PLATECA a Telde(Gran Canaria) para hacer seguimiento pero no detecta restos visibles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha actualizado la situación de alerta por el episodio de contaminación marina, que lleva varias semanas en la isla de Gran Canaria, y lo ha limitado a la costa de Telde a partir de las 14.00 horas de este sábado, 29 de noviembre, ya que no se detectan restos visibles.

Según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado, en relación al episodio de contaminación marina por vertido de materia orgánica en descomposición en la costa de Gran Canaria, se ha confirmado que el foco de emisión "ya no está activo" aunque se tiene constancia de llegada de restos del vertido a zona costera "de difícil acceso" en Agüimes, que ha sido retirado con maquinaria.

En cuanto a Telde, el ayuntamiento de dicho municipio ha trasladado en la reunión de comité asesor la llegada y recogida de restos en su costa.

Así, tras los vuelos de reconocimiento realizados durante la tarde de este viernes y a primera hora de este sábado señalan que "no" se han detectado restos visibles en suspensión en la costa de Gran Canaria. Sin embargo, informan de que se mantiene activada la situación de alerta del PLATECA para la costa de Telde con el fin de hacer seguimiento del episodio, facilitar las tareas de coordinación y trabajar para minimizar el incidente.