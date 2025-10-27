Gobierno canario no rescinde aún contratos con Fundación Siglo XXI y dice que los investigados están apartados

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo no puede rescindir los contratos de gestión de centros de menores suscritos con la Fundación Siglo XXI hasta que no haya una sentencia en firme pues podría tener que enfrentarse a indemnizaciones.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha apuntado también que la llamada operación 'Tabaiba', que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, "es sobre personas no sobre la fundación" y que esas personas ya están apartadas de la gestión.

Ha apuntado también que en un momento de "máxima emergencia migratoria y de hacinamiento" llegó a tener más de 600 menores bajo tutela y ahora cuenta con 225 y que se llegó a cerrar el centro de La Santa, en la isla de Lanzarote.

No obstante, Cabello ha recordado que la investigación es del periodo 2020-22, con el anterior Gobierno de Canarias, y según la Fiscalía Anticorrupción, "hubo dejación" del 'Pacto de las Flores' en el control del uso del dinero que se entregaba a la entidad.

Con todo ha señalado que su Ejecutivo va a seguir siendo "riguroso" con el control del dinero que se entrega y "contundentes y colaborativos" con las necesidades que vayan planteando los juzgados, subrayando que sigue haciendo frente "en solitario" a la gestión en la llegada de menores migrantes.