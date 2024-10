El Gobierno canario respalda la ecotasa por acceder al barranco de Masca: "Es un ejemplo para los siete cabildos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó este miércoles en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias que respalda la decisión del Cabildo de Tenerife de implantar una ecotasa de acceso al barranco de Masca.

"Me parece muy acertado y necesario, además de un ejemplo de lo que deben hacer los siete cabildos de Canarias para preservar los lugares de interés y controlar las capacidades de carga de los espacios de especial sensibilidad", subrayó la consejera en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes.

A este respecto, De León explicó que su Departamento se ha manifestado desde el comienzo de su mandato en favor de aplicar tasas por prestación de servicios en todos los espacios naturales, patrimoniales y culturales que padezcan una carga de turistas. "Creemos absolutamente necesario gestionar los recursos y el paisaje regulando los accesos, limitando las visitas y estableciendo las correspondientes tasas por la prestación de los servicios turísticos", señaló.

Además, apuntó que los ingresos generados por la aplicación de esta tasa, veintiocho euros para un adulto no residente, supondrá la aplicación directa de la protección y promoción del barranco de Masca, y permitirá, también, la trazabilidad del destino y la generación de empleo en el espacio ubicado, en este caso, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte.

Sin embargo, la consejera quiso distinguir entre esta tasa por prestación de servicios y el concepto que erróneamente se ha denominado ecotasa, y que es en realidad "un impuesto a la pernoctación del que no podríamos exceptuar a los residentes canarios -en base a la jurisprudencia-, y que no tiene un carácter finalista, por lo que se difuminaría en los presupuestos generales de esta Comunidad". "Este impuesto", prosiguió, "no es el modelo que defendemos porque complica su propia gestión y supone una barrera más para la competitividad del destino islas Canarias".

En el caso del barranco de Masca la tasa incluye la información, el registro de entrada y seguimiento desde el Centro de Visitantes de Masca hasta el embarcadero para la modalidad de descenso, o desde el embarcadero hasta el Caserío en la modalidad de ascenso. También el apoyo de personal de vigilancia a lo largo del camino y la primera atención en situaciones de rescate por los medios de seguridad y emergencias. Además, incluye un seguro de accidente, en caso de no disponer de este por licencia federativa o por empresa de turismo activo y el préstamo de un casco de protección para la cabeza.

En relación con el precio, según manifestó la consejera, "no nos parece que resulte de especial impacto para la ciudadanía de Canarias y, además, contribuye a generar la idea del respeto por el territorio y no ha supuesto, en otros lugares donde ya se aplica -como en el caso de Lanzarote-, ningún freno ni protesta por parte de la ciudadanía".

Para De León, "el único modelo de ecotasa que defendemos es el que revierta directamente en el entorno y en el empleo y responde mejor a los objetivos de sostenibilidad que perseguimos, tiene evidentes beneficios para la población y entidades locales afectadas por el uso de sus espacios, y, por último, por la generación de fiscalidad para el territorio y de empleo de las mismas zonas", concluyó.