El Gobierno canario se reúne mañana con Asepalma para abordar la ejecución de los 100 millones para la reconstrucción

SANTA CRUZ DE LA PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se reunirá este lunes con la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) para informar sobre la ejecución de los 100 millones de superávit para la reconstrucción del sector agrario afectado por el volcán, tras el decreto ley aprobado en el último Consejo de Ministros. El colectivo había pedido esta semana "determinación" al Ejecutivo para que el proceso de distribución de ayudas sea "ágil, transparente y justo".

El encuentro, que tendrá lugar en la sede de la Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, comenzará a las 9.00 horas, según ha informado esta semana el departamento del Gobierno canario.

El pasado 26 de noviembre, Asepalma celebró la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto ley que permite destinar 100 millones de euros a la reconstrucción agraria de la zona afectada por la erupción volcánica de 2021, y por ello reclamaron "determinación" al Gobierno de Canarias, para que el proceso de distribución de ayudas sea "ágil, justo y transparente".

"Este acuerdo marca un antes y un después en el proceso de reparación de los daños en el sector agrario, con 360 hectáreas destruidas, uno de los más golpeados por esta catástrofe, y en particular, el cultivo del plátano, subraya este colectivo agrario", señalaron desde el colectivo en una nota de prensa.

Concretaron, además, que la vigencia de este decreto "permitirá activar por fin" la reconstrucción de las fincas destruidas por la lava, pues "más del 85% de los agricultores afectados por la erupción no habían recibido hasta ahora ninguna ayuda" que les permitiera comenzar a recuperar sus fincas o sus medios de vida, abriendo en la actualidad "una ventana de esperanza real" para cientos de familias.

EL TURNO DEL GOBIERNO CANARIO

Por todo ello, Asepalma recordó que el siguiente paso está ahora en manos del Gobierno de Canarias, que en la Comisión Mixta de octubre se comprometió a "tener adelantadas las valoraciones, cerrar expedientes y comenzar a realizar las primeras transferencias pocos días después de que estuviera aprobado el real decreto estatal".

Tal es así, detallaron, que en ese encuentro se acordó que las familias afectadas deberían celebrar estas Navidades con "la certeza del importe de su indemnización y la fecha límite de cobro". En este sentido, este colectivo del sector agrario se muestra "seguro" de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, actuará con "la misma determinación", activando tasaciones, acelerando las pendientes, resolviendo expedientes complejos y movilizando las partidas económicas con "la celeridad que exige la situación".

Recuerdan que, hace unos días, representantes de Asepalma se reunieron con el viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, quien les trasladó que el Ejecutivo regional "tiene la maquinaria engrasada y está en disposición de dar respuesta acorde al compromiso acordado". Igualmente, el colectivo ha reconocido el papel de todas las fuerzas políticas --incluido el Partido Popular-. "por su disposición" a sacar adelante el decreto en los términos pactados para avanzar en la reconstrucción.