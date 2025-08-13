El Gobierno canario unifica en las islas la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida

Archivo - Plazas de párking para personas con movilidad reducida en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Discapacidad ha llevado a cabo un proceso de unificación y modernización en el servicio de gestión de la tarjeta de estacionamiento de automóviles para personas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad con movilidad reducida.

En concreto, se trata de un modelo de tarjeta mejorado, unificado en todas las islas, que evita los posibles fraudes ya que incluye una pegatina con un holograma y un código QR con información que permite a la policía verificar su autenticidad y comprobar la vigencia de la misma, según ha precisado directora general del área, Dulce Gutiérrez, en una nota de prensa.

Informa el departamento regional que desde este mayo se están emitiendo estas nuevas tarjetas de aparcamiento, tanto a las personas que la solicitan por primera vez como a quienes deben renovarla porque ha finalizado el periodo de vigencia de la actual.

DATOS

Según datos del servicio, en el año 2024 se concedieron un total de 8.649 resoluciones de reconocimiento de grados de discapacidad, de las cuales un total de 3.287 tienen derecho a solicitar la tarjeta de estacionamiento por movilidad reducida, un 38%. Esta cifra se eleva hasta el 49,37% en lo que llevamos de año 2025, en el que se han dictado un global de 6.520 resoluciones de grados de discapacidad, de las cuales 3.219 tiene derecho a tarjeta de estacionamiento.

En la actualidad, unas 29.000 personas con discapacidad y movilidad reducida en Canarias hacen uso de esta tarjeta.

Recuerda el Ejecutivo regional que a ellas pueden acceder las personas con discapacidad reconocida que presenten movilidad reducida o que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos. De este modo, con estas tarjetas se da derecho de estacionamiento en plazas y zonas de aparcamiento específicos.