El Gobierno celebra que el acuerdo por la moratoria turística rebaje a menos de la mitad el impacto de las sentencias

Archivo - El director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno canario ha valorado este miércoles positivamente el acuerdo extrajudicial alcanzado este año con las empresas del sector que mantenían reclamaciones derivadas de la moratoria turística, cuyo coste asciende ahora a cerca de los 400 millones de euros, rebajándose así las pretensiones iniciales de más de 1.000 millones.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, que recuerda que el objetivo que se intentó aplicar desde el principio por el Ejecutivo regional fue el de "minimizar" el impacto en las arcas públicas con la negociación.

En ese sentido, Cruz ha advertido de la importancia de "tener mucho cuidado" en el futuro con las moratorias ya que, ha proseguido, cuando "se habla de cancelar los derechos adquiridos por promotores o por particulares" la decisión puede derivar en una indeminización que, además, conlleva intereses. "Cuando ahora mismo hablamos de limitar el crecimiento turístico y de congelar, nosotros decimos, oye, cuidado, porque mira lo que nos ha pasado ahora", ha señalado.

Sin embargo, el Ejecutivo regional ha celebrado haber cumplido "el objetivo de minimizar el pago de esas indeminizaciones" con el acuerdo, que deriva a su vez de una sentencia judicial firme: "Hemos apelado a todos los procesos judiciales para intentar defender la postura del Gobierno, y en todas las sentencias que ya son firmes nos condenaban a pagar las indeminizaciones. Partiendo de ello, hemos conseguido minimizar ese impacto en menos de la mitad", ha agregado.

BENEFICIARIOS

Si bien el Gobierno de Canarias no ha podido facilitar a Europa Press un listado de los grupos empresariales beneficiarios de este acuerdo --que ya ha efectuado su primer pago y que cuenta con hasta 36 expedientes independientes en su haber--, sí confirma que hay un beneficiario de una mayor parte de la cuantía, al menos del 60%.

Medios apuntan a que este principal beneficiario podría ser el grupo Lopesan --que recibiría en torno a 260 millones con intereses--, sin embargo, esta información no ha podido ser confirmada por el Ejecutivo regional, así como tampoco por el propio grupo empresarial, que no ha querido pronunciarse al respecto.

El Ejecutivo canario calcula que si se agota estimado de pago --el primero de ellos se efectuó en julio--, el importe a abonar podría ascender a cerca de los 460 millones de euros con intereses. La previsión de pago depende, asimismo, de un procedimiento ahora en manos de la Consejería de Hacienda, encargada de desarrollar el expediente, liberar los créditos, hacer la transferencia a la Consejería de Política Territorial y esta efectuar finalmente el pago.