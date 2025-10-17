Gobierno central y Canarias pactan un decreto-ley antes de final de año para acelerar la reconstrucción de La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y el Gobierno de Canarias han cerrado este viernes un acuerdo para que se elabore un decreto-ley, que se convalidará en el Congreso de los Diputados antes de final de año, para impulsar y acelerar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del 'Tajogaite'.

Así lo ha confirmado a los medios de comunicación el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la finalización de la reunión de la comisión mixta, en la que ha confirmado que se ha optado por esta fórmula legislativa, que a la espera del informe del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado, se aprobaría en Consejo de Ministros en la primera quincena de noviembre.

El documento incluirá, a grandes rasgos, la bonificación del 60% en el IRPF para los residentes en la isla, una transferencia de 100 millones de euros para cubrir indemnizaciones en el sector agrícola y la introducción de algunos aspectos jurídicos nuevos para acelerar algunas tramitaciones.

(Habrá ampliación)