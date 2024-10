El Gobierno destina 15 millones a la construcción de 181 plazas para personas dependientes en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha firmado hoy martes el convenio para subvencionar con más de 15 millones de euros al Cabildo de Tenerife destinados a la creación de 181 plazas de centros residenciales, no residenciales y centros de día de atención a personas con autismo y síndrome de Down. La financiación se realiza con cargo a los fondos europeos Next Generation EU procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y tiene carácter plurianual, cuya distribución contempla la inversión de 7.556.473,30 euros durante 2024; 5.289.531,31 euros durante 2025, y 2.266.941,99 euros en 2026.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, apuntó a que convenios como el suscrito hoy y que se suscribirán con todos los cabildos "nos permiten avanzar en el compromiso que adquirimos hace quince meses con los canarios y canarias para situarlos en el centro del sistema público". Concretamente, el presidente canario señaló que con estos convenios que supondrán una inversión de 73 millones de euros y la creación de 700 nuevas plazas en el archipiélago que "permitirán mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia".

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, apuntó que esta subvención "forma parte de la estrategia en la que estamos trabajando para ofrecer una atención sociosanitaria integral a la población canaria". Asimismo, subrayó que los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia "han dotado al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias de más de 73 millones de euros para la implementación de las inversiones para Equipamiento para cuidados centrados en la persona. Esta partida nos permitirá crear plazas en todas las islas, lo que en la práctica supone mejorar la vida de muchas familias".

Delgado apuntó que la Consejería "está promoviendo el fomento del nuevo modelo de cuidados de larga duración, impulsando la adaptación de los servicios sociosanitarios, tanto de atención residencial como en centros de día, mediante la creación de nuevas plazas o adaptación de las existentes. En esta estrategia tienen un papel fundamental los cabildos, ya que junto a ellos debemos planificar las distintas necesidades de cada isla en materia sociosanitaria. Por ello, la distribución de estos fondos solo podía hacerse teniendo en cuenta sus aportaciones y demandas". "Y así lo hemos hecho. Prueba de ello es el convenio que firmamos hoy", apostilló.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha subrayado que este convenio "refuerza la red sociosanitaria de Tenerife, mejorando la atención a personas con dependencia y ofreciendo un respiro a las familias. Además, esta inversión permite avanzar hacia una isla que prioriza el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables y contribuye a la cohesión social". "La ejecución de estos proyectos no solo dotará a Tenerife de más plazas para personas con dependencia, sino que también es una prueba más del compromiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo en la búsqueda de soluciones a los retos sociales de nuestra isla", apuntó Dávila.

TRES PROYECTOS.

Los proyectos a los que el Cabildo de Tenerife destinará esta subvención son tres. El primero, la construcción de un complejo para personas con trastorno del espectro autista, en San Cristóbal de La Laguna, en una parcela propiedad del Cabildo Insular, en el que se levantarán cuatro mini viviendas, así como zonas destinadas a talleres y áreas administrativas. El complejo residencial tendrá una capacidad para 20 residentes y se subvencionan con cargo a estos fondos 4.543.394,49 euros.

El segundo proyecto es la ampliación del centro social para la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21, Down Tenerife, cuyo coste será de 6.797.048,74 euros, también en San Cristóbal de La Laguna. Constará de 21 plazas residenciales y 45 de estancia diurna. el centro se estructura en dos edificaciones, con un bloque donde se ubican la mayoría de lso espacios de actividad a realizar en el centro y, por otro lado, el segundo bloque, destinado a la residencia. En la actualidad, se encuentra ejecutada parcialmente la estructura del segundo bloque y el objeto de la actuación es acometer la finalización total del complejo.

El tercer proyecto es la terminación del centro sociosanitario de Guía de Isora para su puesta en funcionamiento. La subvención de 3.772.503,37 euros contempla la dotación de equipamiento y la reposición de elementos afectados por actos vandálicos. El centro fue ejecutado en sus dos primeras fases por el ayuntamiento de Guía de Isora y por el IASS en la última fase, pero no había podido ponerse en funcionamiento porque no disponían de elevadores, equipamiento para las cocinas, lavandería, salas de máquinas y grupo electrógeno. Además, en 2021 se produjo un robo con vandalización que destrozó la instalación eléctrica. El plazo de ejecución de la obra se calcula en 12 meses y albergará 75 plazas residenciales y 20 de estancia diurna.