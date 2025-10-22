El Gobierno respalda la candidatura de La Palma y Tenerife para acoger el Centro Nacional de Vulcanología

El Ejecutivo procede ahora a remitir el expediente al Ministerio de Política Territorial, responsable de coordinar la fase estatal del proceso de selección

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el respaldo institucional a la candidatura presentada por el Ejecutivo autonómico para que Canarias albergue la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología, una iniciativa que, desarrollada de manera conjunta con los cabildos de La Palma y Tenerife, plantea un modelo de gestión compartida entre ambas islas, con sede principal en La Palma.

Con este acuerdo, el Gobierno ha culminado hoy la fase autonómica del procedimiento, por lo que ahora se pasará a remitir el expediente completo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, responsable de coordinar la fase estatal del proceso de selección, según se ha precisado en una nota de prensa.

Defiende el Ejecutivo que la propuesta canaria argumenta la "idoneidad" del archipiélago como territorio volcánico activo, con una "sólida experiencia" en la gestión del riesgo, un ecosistema científico "consolidado" y una estructura de "cooperación institucional" que garantiza la viabilidad del proyecto.

En concreto, el expediente incorpora la relación de infraestructuras científicas y técnicas disponibles, los equipos de investigación vinculados al ámbito de la vulcanología y un modelo de gobernanza que refuerza el compromiso de Canarias con la ciencia, la prevención y la colaboración entre administraciones.

Las CCAA que aspiren a acoger este centro científico tienen hasta el próximo 24 de octubre para presentar su propuesta. A partir de ahí, la autoridad estatal competente podrá resolverlas en un plazo de tres meses, según avanzó el Gobierno regional durante una rueda de prensa para la presentación de la candidatura canaria.