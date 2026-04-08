El Grupo Táctico 'Canarias' se despliega en Lanzarote para realizar operaciones de vigilancia y presencia en la isla

Unidades del Grupo Táctico 'Canarias' - CEDIDO POR MANDO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

Unidades del Grupo Táctico 'Canarias', encuadradas por personal de la brigada 'Canarias' XVI (BRICAN XVI), se han desplegado en Lanzarote para realizar operaciones de vigilancia y presencia en el marco del Mando Operativo Terrestre.

Así lo ha informado el Mando de Canarias, que agrega que desde este mismo miércoles, 8 de abril, efectivos del Regimiento de Infantería 'Soria' 9 realizará patrullas tanto a pie como en vehículos en la isla.

Estas labores tienen como finalidad reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en las islas.

Se tratan de unas actividades que se integran en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

Aquí, el Mando de Canarias ha señalado que estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.

El despliegue no solo permite una vigilancia eficaz del entorno, sino que también facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla.

Además, fomenta la integración de los militares en la comunidad local y consolida la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.

Por su parte, el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT).

Este cargo conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, y de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.