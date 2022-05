La Guardia Civil alerta del aumento "preocupante" de la 'sextorsión' en Gran Canaria, con más de 12 denuncias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha alertado este lunes de un aumento que considera "preocupante" de casos de extorsión sexual, 'sextorsión', en la isla de Gran Canaria, con 12 denuncias recientes en las que los estafadores han solicitado sumas de hasta 10.000 euros.

El chantaje se lleva a cabo después de realizar una petición de contacto en una web de citas esporádicas "en la que los estafadores se esconden detrás de fotos de chicas sugerentes que ofrecen sus servicios, apropiándose de los datos de la víctima y empezando la extorsión mediante petición de dinero", ha explicado la Benemérita a través de un comunicado remitido este lunes.

Los encuentros nunca llegan a producirse y a partir de ahí comienzan las extorsiones y amenazas aprovechando "que se han apropiado previamente del número de teléfono y datos del contratante, el cual posteriormente empieza a recibir llamadas o mensajes, extorsionando a la víctima con romper con su discreción si no pagan lo solicitado".

"Este tipo de fraude hacía tiempo que no sucedía, pero desde hace unos meses ha vuelto a resurgir de manera preocupante", explican desde la Guardia Civil, que explica que todas las conversaciones con los supuestos responsables de las casas de citas empiezan igual: "has hecho perder el tiempo a mis chicas y mis jefes están muy disgustados contigo".

SI SE ACCEDE A UN PRIMER PAGO, PEDIRÁN MÁS

Bajo la amenaza de ir a sus domicilios o puestos de trabajo solicitan el pago de importes que van desde los 1.000 euros. Unas veces piden como medio de pago mediante el método bizum y en otras ocasiones transferencias bancarias inmediatas. Los agentes han podido constatar que si se accede a realizar un primer pago, los estafadores "vuelven a contactar" y siguen pidiendo cantidades adicionales.

"Son muy insistentes y sus amenazas parecen reales, pero sólo sirven para causar miedo. Recuerda, no pagues bajo ningún concepto", explica la Guardia Civil, que aconseja, "aunque pueda avergonzarte", denunciar "siempre", no publicar información personal en redes sociales. También explican que "ante la amenaza de saber de tu ubicación" que a través de whatsapp "no pueden geolocalizarte".