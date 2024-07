La Guardia Civil neutraliza una granada que estaba en la boardilla de una vivienda de Valsequillo (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Gran Canaria ha neutralizado el 23 de julio una granada de mano militar que estaba en la boardilla de una vivienda familiar junto a otros enseres y muebles de la casa, en el municipio de Valsequillo.

Los hechos se remontan a las 12.40 horas del 23 de julio cuando la Guardia Civil recibió una alerta, a través del Centro Operativo de Servicios (COS), de una persona que indicaba que en la boardilla de su casa, mientras realizaba tareas de limpieza, había encontrado un artefacto tipo granada de mano militar.

Así, ante el peligro de que pudiera ocasionar la granada militar en el domicilio de un particular, los agentes del Puesto Principal de San Mateo acudieron de forma inmediata al lugar, procediendo al establecimiento de un perímetro de seguridad y desalojo parcial de la vivienda con el fin de no poner en peligro a nadie que estuviera en la articular, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente se desplazó hasta el lugar los efectivos del GEDEX de servicio, que tras un estudio pormenorizado, comprobaron que efectivamente se trataba de una granada militar marca Instalaza, modelo Alhambra de instrucción, careciendo la misma de carga explosiva. Finalmente retiraron la granada de mano para su posterior destrucción.

Ante el caso de hallazgo de este tipo de munición aconsejan adoptar medidas de seguridad como el no manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan, así como desaconseja los excesos de confianza debido al aspecto del material encontrado (oxidado, herrumbroso, etc.), además de señalizar adecuadamente el lugar (piedras, ramas, etc.) para evitar que el artefacto quede cubierto y notificarlo a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil, entre otras cuestiones.