Guillermo Ríos inicia el rodaje de 'Solos'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales y A Contracorriente Films han iniciado el rodaje de 'Solos', una comedia dramática basada en la obra homónima de Paloma Bravo, dirigida por Guillermo Ríos ('Solo una vez'), que se enfrenta, con este, a su segundo trabajo como director.

Este largometraje marca un hito especial en el cine español, ya que se trata de la película número 100 del reconocido productor Eduardo Campoy, director general de Álamo Producciones y máximo responsable del área de Cine de Secuoya Studios. Esta producción, rodada íntegramente en Canarias, explora la complicidad, la solidaridad, el cariño y los descubrimientos en las relaciones de amistad.

Kira Miró ('Cuánto me queda'), Carlos Santos ('Todos lo hacen'), Salva Reina ('Con quién viajas') y Elia Galera ('Zorro') forman el elenco de esta adaptación cinematográfica con guion de Manuel Gancedo ('Superagente Makey', 'Gigantes'). 'Solos' nos relata una reunión de amigos que comienza como una agradable velada, pero que pronto se transformará en un reflejo de la realidad.

Se trata de una historia en la que se habla de todo en minúsculas: con humor, ternura y mucha empatía. Así, entre el dolor y la carcajada, los cuatro protagonistas de 'Solos' intentan enfrentarse a sus miedos y a sus decepciones, recuperar la esperanza y, sobre todo, aprender a reírse de sí mismos.

El director canario se pone de nuevo tras la cámara tras su ópera prima 'Solo una vez', rodada también en Canarias con el Actor Álex García, Ariadna Gil y Silvia Alonso en el año 2020. El filme, que se estrenó tras la pandemia, considerada de especial interés para la promoción de la igualdad por parte del ICAA, y que estuvo el pasado mes de abril en el número 2 de las películas de Netflix más vistas en España, obtuvo en su momento el premio al mejor guion en el festival internacional de cine de Almeria y participó con gran éxito en varios festivales, tras lo cual se pudo ver en todas las plataformas de streaming.

Guillermo Ríos ha trabajado como director y jefe de producción en quince producciones en los últimos seis años.'Bajo un volcán', 'El cuento del lobo', 'La bandera' y 'Padres' son títulos en los que ha participado en los últimos dos años, todas producciones ejecutadas por el veterano productor Eduardo Campoy, que sigue decidido a continuar rodando en las islas.

Ríos es autor de varios cortometrajes de temática social, donde destaca 'Nasija' que es la obra más premiada del cine canario (120 selecciones y 60 premios), y la más premiada de cine español en año 2007 optando a la nominación a los Oscar de ese mismo año tras ganar el Danzante de Oro en Huesca.

Su último largometraje documental codirigido con Pedro Felipe, 'La gran aventura de guarapo', narra las dificultades por las que pasaron los productores y creadores de la película 'Guarapo' y cómo conectaron la experiencia en primera persona de una familia, Teodoro, Santiago y Roberto Ríos con la producción canaria de referencia, 'Guarapo'. Estuvo seleccionado en sección especial en festival de cine de Málaga en el año 2022.

Paloma Bravo es autora de 'La novia de papá' (Plaza&Janés, 2010), 'Tres mujeres solas' (RHM 2012), 'La piel de Mica' (Plaza&Janés, 2013), 'Los cuentos del Koala' (Beascoa, 2014), 'Solos' (Alfabia, 2016), 'Las incorrectas' (Espasa, 2019) y 'Una historia de amores' (Contraluz, 2022). Convirtió 'La novia de papá' en un adictivo blog en El País y en una obra de teatro protagonizada por Eva Isanta y María Castro; llevó 'La piel de Mica' a los escenarios del Broadway neoyorkino demostrando que lo local es siempre universal.

CIEN PELÍCULAS DE EDUARDO CAMPOY

El productor y director Eduardo Campoy cuenta con una extensa y destacada trayectoria en el cine y la televisión. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido en múltiples festivales nacionales e internacionales y ha acumulado un total de 92 nominaciones a los Premios Goya, logrando 20 galardones. Asimismo, en 2023 fue distinguido con la Medalla de Oro de los Premios Forqué.

"Cada proyecto, cada historia, ha sido una oportunidad única para explorar el poder del cine y conectar con el público. Esta película, en particular, representa un hito en mi carrera y un homenaje a todas las personas y equipos con los que he tenido la fortuna de trabajar. He dedicado mi vida a producir historias que nos acercan, nos hacen reflexionar, reír y emocionarnos. Espero que quienes la vean sientan la misma pasión y amor por el cine que nos ha acompañado en cada paso de esta aventura", asegura Eduardo Campoy.

Además de su labor como productor, Campoy ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la industria cinematográfica desde diversas instituciones. Fue presidente de la Academia de Cine en 2009 y anteriormente ocupó la dirección general de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como su labor como miembro de su Consejo Asesor. Desde 1999 hasta 2003, presidió FAPAE y fue consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), contribuyendo al desarrollo de la industria dentro y fuera de España. Actualmente, es consejero de EGEDA, además de haber participado en organizaciones como AECINE, ANEPA y DAMA.