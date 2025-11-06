Herida una mujer de 55 años tras la caída de una piedra en la costa de Granadilla de Abona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 55 años de edad, ha resultado herida tras la caída de una piedra en las inmediaciones de la piscina natural de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:28 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente,por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada, que presentó un traumatismo craneal de carácter moderado, y tuvo que ser trasladada en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.