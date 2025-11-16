Herido un motorista de 44 años tras colisionar con un turismo en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 44 años, ha resultado herido en la noche de este sábado tras producirse la colisión entre una motocicleta y un turismo en la Avenida Adeje, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 20:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Sur.

La Policía Local, por su parte, realizó el atestado.