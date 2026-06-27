Herido un motorista de 45 años en una colisión con un turismo en la TF-281, en Arafo (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, (EUROPA PRESS)

Un motorista de 45 años ha resultado herido en una colisión con un turismo en la TF-281, en Arafo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:48 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en espalda de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil, por su parte, instruyó las diligencias.