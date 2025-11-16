Herido tras producirse la colisión entre un turismo y una guagua en una vía de Guía de Isora (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este sábado tras la colisión entre un turismo y una guagua en la Avenida de La Gaviota, en el municipio de Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:38 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife liberaron al afectado del interior de su turismo. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia a Hospiten Sur.

La Policía Local abrió diligencias.