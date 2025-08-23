Herido tras sufrir un accidente mientras practicaba kitesurf en La Tejita, en Granadilla de Abona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente mientras practicaba kitesurf en la playa de La Tejita, en Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un kitesurfista había alcanzado la orilla por sus propios medios, pero se encontraba herido tras sufrir un accidente mientras practicaba este deporte, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital del Sur.

Por su parte, la Policía Local colaboró con los recursos sanitarios y realizó las diligencias correspondientes.