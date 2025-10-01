Un hombre, en estado crítico al ser apuñalado en Arona (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años resultó herido de carácter muy grave en el tórax en la noche de este martes al ser apuñalado en Arona.

Los hechos sucedieron poco antes de las 22.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que una persona había sido víctima de una agresión con arma blanca en la calle Tenerife.

El personal de las ambulancias del SUC asistió y estabilizó al afectado antes de su traslado al Hospital Universitarios Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.

La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron las correspondientes diligencias.