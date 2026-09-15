Un hombre herido moderado al colisionar entre un coche y una moto en la TF-1, a su paso por Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 30 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar entre un coche y una moto en la autopista TF-1, en el kilómetro 60 en dirección norte, a su paso por el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el herido presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que trasladó en ambulancia al Hospital del Sur.

Asimismo en el lugar el accidente se personaron efectivos del Servicio de Carreteras que señalizaron el accidente y despejaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil, regularon el tráfico e instruyeron el atestado.