Un hombre herido moderado al sufrir un atropello en Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes en la calle Finlandia del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que intruyeron las diligencias correspondientes.