Un hombre herido moderado al sufrir un golpe de mar en el Charco de la Paloma, en Arucas (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 65 años, ha resultado herido moderado al sufrir un golpe de mar en el Charco de la Paloma, en Arucas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes en dicho lugar, hasta donde se trasladaron Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que intervinieron en el rescate del bañista.

Posteriormente fue asistido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes.