Un hombre muere ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Piscinas de la playa de La Laja - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido ahogado este martes en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.05 horas, cuando el 112 Canarias ha recibido varias alertas que indicaban que dos hombres tenían dificultades para salir del agua.

Tras rescatar varias personas presentes en la zona a los dos afectados, comenzaron a practicarle maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a uno de ellos, continuando el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con la reanimación avanzada a su llegada al lugar, si bien no obtuvieron resultados y solo pudieron confirmar su fallecimiento. En cuanto al segundo bañista, no precisó asistencia sanitaria.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, así como agentes de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo en la zona, mientras que efectivos de la Policía Nacional instruyeron las diligencias correspondiente hasta la llegada de la autoridad judicial.