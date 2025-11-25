Hospital de La Candelaria (Tenerife) pone en marcha la ampliación de las Urgencias tras una inversión de 9,5 millones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una visita al nuevo servicio de Urgencias del Hospital de La Candelaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria ha puesto en funcionamiento su nueva área de Urgencias tras una ampliación que ha supuesto una inversión de 9,5 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias.

Desde este miércoles, el centro sanitario abrirá su planta baja con 2.000 metros cuadrados más para atender las urgencias generales, de traumatología y de salud mental, lo que supone duplicar el espacio destinado a este servicio con anterioridad.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, visitaron este martes el nuevo edificio de urgencias de La Candelaria acompañados por el director del SCS, Adasat Goya, y el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez.

El inmueble cuenta con dos plantas, en la planta baja están ubicadas las urgencias de adultos y en la primera las de Pediatría y las de Obstetricia y Ginecología.

Durante el acto, el titular del Gobierno autonómico destacó que la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones implica "un salto de calidad sin precedentes" para el servicio de urgencias de este centro hospitalario que casi duplicará su espacio para ofrecer "mayor confort a los trabajadores y a los pacientes en momentos críticos como suelen ser los demandantes de atención urgente".

Fernando Clavijo dijo que esta nueva infraestructura es reflejo del trabajo realizado por el Ejecutivo canario para, "con el paciente en el centro", mejorar "la puerta de entrada al sistema que son las urgencias" y garantizar instalaciones donde los "excelentes profesionales de la sanidad pública de las islas" puedan desarrollar su trabajo.

La consejera de Sanidad explicó por su parte que "la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de Urgencias se realizará por fases, de modo que mañana entran en funcionamiento las Urgencias de adultos de la planta baja que ya cuentan con conexión interna con el área de urgencias funcionantes".

Y, en una segunda fase, detalló, "se pondrá en marcha la primera planta, que ya está finalizada, pendiente de la conexión interna con el área de paritorios y pediatría".

Según dijo, se trata de una obra importante, muy demandada por los profesionales y los pacientes, que permitirá ofrecer una atención de mayor calidad, eficiente y humanizada.

SERVICIO, MÁS CONFORT E INTEGRACIÓN

El nuevo edificio del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria es un anexo al central con conexión interna, de modo que la nueva área de Urgencias y el antiguo quedan integrados, ganando en superficie, en recursos y en confort para pacientes y usuarios.

El área de Urgencias para adultos, situada en la planta baja del nuevo edificio, cuenta con una superficie total de 2.079 metros cuadrados, distribuidos en tres grandes áreas: general, traumatología y salud mental.

Según explicó el jefe del servicio de Urgencias de este centro sanitario, Ignacio Ayala, en este nuevo espacio se ha habilitado un total de 76 nuevos puestos de atención para usuarios y cinco salas, de las que una está destinada a familiares y las otras cuatro para observación y para pacientes pendientes de pruebas complementarias.

Cuenta además con cuatro consultas de enfermería, tres de medicina y cuatro salas asistenciales, preparadas para atender a los usuarios en función de la gravedad.

En el área específica de salud mental se incluye un despacho de psiquiatría, dos boxes y una zona de observación con control de enfermería, diseñado para garantizar una atención integral.

Tanto Ayala como el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez, subrayaron que la distribución del nuevo edificio de urgencias responde a la prioridad de dar un servicio de calidad al paciente y garantizar un buen entorno de trabajo a los profesionales sanitarios.

165 CAMAS Y 400 PROFESIONALES

En total, la ampliación del servicio de Urgencias de la Candelaria permitirá al centro hospitalario disponer de un área con 165 camas/boxes, nueve salas de observación, dos salas de críticos, una sala de espera para familiares, además de cuatro consultas de médicos, cuatro consultas de enfermería, un área específico para salud mental y otro para las Urgencias Traumatológicas, un área para Radiodiagnóstico, y otro para atención para urgencias pediátricas y ginecológicas diferenciadas con sus respectivas salas y consultas.

El Hospital Universitario La Candelaria recibe una media de 317 pacientes diarios en urgencias y cuenta con más de 400 profesionales sanitarios y no sanitarios que garantizan que todas las personas que acuden al servicio reciban una atención de calidad y en base a niveles de gravedad.

El servicio de Urgencias atendió en 2024 un total de 114.338 personas, de los cuales 16.583 requirieron ingreso posterior en el complejo hospitalario.