El Hospital Insular de Gran Canaria inicia este martes la rehabilitación de su fachada tras una inversión de 9 millones

Archivo - Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Gran Canaria) - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, iniciará este martes las obras de rehabilitación de la fachada del centro, que suponen una inversión de algo más de nueve millones de euros.

Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la primera etapa comprende la ejecución de las fachadas sur y oeste del edificio.

Para delimitar la zona de obra se hará un vallado que ocupará la acera junto al edificio oeste, así como parte del vial anexo a este área, mientras que se ocupará parte de la parcela del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) como lugar de acopio de material, retirada de escombros y casetas de obra.

Por su parte, la fachada del Hospital Insular está expuesta a inclemencias del tiempo por estar muy cerca de la costa y por la proximidad de la Autovía GC-1, lo que ha afectado al estado de la misma.

Por ello, la reforma pretende rehabilitar toda la fachada utilizando un sistema constructivo de revestimiento que aúna diseño, durabilidad y mejora del confort término, así como de las condiciones acústicas, ampliando las medidas de protección ambiental, tanto en los materiales y productos como en la gestión de las obras.

Finalmente, se prevé que esta fachada mejore de manera considerable las prestaciones energéticas de su envolvente térmica, que además dará un aspecto de modernidad al conjunto del edificio.