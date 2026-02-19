La huelga médica registra este jueves un seguimiento del 16% en Canarias

Archivo - Médicos protestan en Tenerife por un estatuto marco "decente" que les "dignifique" y "preserve" la sanidad pública - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada para este jueves en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 16,08 por ciento en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

Así, se los 7.116 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.484, de los que 721 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 372 de los 1.778 efectivos afectados, lo que representa el 20,92 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 319 de los 2.121, es decir, del 15,04 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 24 de los 272 profesionales afectados por la huelga, el 8,82 por ciento, en Fuerteventura la secundaron once de los 297 afectados, es decir el 3,70 por ciento.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 2,68 por ciento, puesto que acudieron a la huelga cuatro de los 149 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga, recoge una nota de la Consejería.

La jornada de la mañana de este jueves, que cuenta con 1.288 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.