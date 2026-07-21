Identifican un "taxi pirata" que transportaba a cinco personas en Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Policía Local de Arrecife (Lanzarote) - CEDIDO POR - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 21 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) han identificado el 15 de julio, sobre las 05.27 horas, un "taxi pirata" que transportaba a cinco personas por una zona céntrica de la ciudad.

El conductor, en aparente estado de nerviosismo al darle el alto los agentes, tiene 59 años y es residente en Arrecife, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

Tras parar el coche, los agentes constataron que, en la parte trasera del vehículo, un Citroën C3, iban cuatro personas, tres de ellas sentadas y la cuarta de rodillas, al carecer el coche de más plazas. Además en la parte delantera, junto al conductor, iba otro ocupante.

Ante ello, los agentes ordenaron a los ocupantes del vehículo bajarse del mismo, salvo al conductor, y aprecian incongruencia entre lo manifestado por el conductor y los otros ocupantes, ya que el chófer decía que transportaba amigos pero la policía les solicitó que los identificara por sus nombres, sin lograrlo.

Seguidamente los agentes preguntaron a los jóvenes pasajeros de qué conocían al conductor del vehículo, quienes respondieron que "se encontraban esperando un taxi y que se les acercó ese conductor con su vehículo, y se les ofreció llevarlos a todos a donde quería y les cobraba lo mismo o algo menos que si fueran en taxi".

Tras la manifestación de los ocupantes, el conductor reconoció que era cierto. Además al preguntarle si lo había realizado en más ocasiones, contestó de forma afirmativa.

Finalmente, el Ayuntamiento de Arrecife, atendiendo al informe de la Policía Local, realiza la tramitación pertinente para que se imponga la sanción determinada por la Administración responsable ante esta actuación por intrusismo en el sector del transporte público de viajeros.