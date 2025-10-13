IGME-CSIC y Consejo de Aguas de La Palma descartan una intrusión marina en el Valle de Aridane

SANTA CRUZ DE LA PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CN IGME-CSIC) y el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) descartan la existencia de una intrusión marina en el Valle de Aridane.

En virtud a un convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en marzo de 2023 para la actualización y mejora del conocimiento hidrogeológico de la isla de La Palma se ha estudiado la composición hidroquímica e isotópica del agua de los pozos de los barrancos de Las Angustias y Tenisca (Valle de Aridane) y se concluye "inequívocamente" que no hay aporte de agua marina.

De igual manera, detallan en un comunicado, los valores isotópicos de carbono inorgánico disuelto confirman esta conclusión.

En concreto, el IGME-CSIC, en colaboración con el IACT-CSIC, exponen que el estudio isotópico del hidrógeno y del oxígeno del agua resulta determinante ya que estos elementos constituyen prácticamente la totalidad del peso del agua.

A escala global, la composición isotópica de las precipitaciones se alinea sobre la Línea Meteórica Global (LMG), claramente distinta de la del agua marina y los datos isotópicos del agua de los pozos de los barrancos de Las Angustias y Tenisca se sitúan sobre dicha LMG, sin evidenciar contribución marina, resalta.

Adicionalmente, se ha analizado la composición isotópica de algunos solutos disueltos, que representan una fracción pequeña del peso total (<0,1% en estas captaciones).

Así, destaca el carbono inorgánico disuelto (DIC), cuyos valores son compatibles con una contribución importante de origen biogénico (CO2 del suelo procedente de la cubierta vegetal) y difieren claramente de los del DIC marino.

En el contexto de erupciones volcánicas recientes, la composición isotópica del azufre del sulfato disuelto es también informativa y los valores obtenidos son coherentes con la alteración de rocas y suelos volcánicos y, desde luego, muy distintos de los típicos marinos.

En conjunto, los isótopos de H y O del agua indican de forma concluyente que el agua subterránea es meteórica (procedente de la lluvia), y los de C y S en los solutos refuerzan esta interpretación, vinculándola a procesos biogeoquímicos del suelo y excluyendo la intrusión de agua marina.

Por ello, desde ambos organismos entienden que "no se considera oportuno responder a otro tipo de acusaciones difamatorias que se han vertido y que sólo buscan desviar la atención, tratando de menoscabar la credibilidad de ambas instituciones y de su personal científico-técnico".

En ese sentido se subraya que la "prioridad" del CN IGME-CSIC sigue siendo contribuir al progreso del conocimiento en Ciencias de la Tierra y se reitera la "disposición permanente a facilitar información clara y veraz a quienes lo requieran de los estudios realizados a través de sus canales institucionales".