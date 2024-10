Infancia Robada dice que "la Iglesia lo está haciendo mal" y pide actos de reparación para víctimas de abuso en Canarias

El portavoz en las islas, Ciro Molina, insta a acabar con la "cultura del silencio" y desarrollar al máximo la ley estatal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada, Ciro Molina, ha dicho este martes que "la Iglesia lo está haciendo mal" en relación a las víctimas de abusos sexuales y ha reclamado, en el caso concreto de Canarias, que se celebren actos de reparación.

En una comparecencia ante la comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias ha dicho que en las islas se debería emular el papel de los obispos de Madrid y Bilbao, que han realizado actos públicos de reparación.

"Con que hicieran esas dos cosas ya sería suficiente, y sobre todo colaborar con las instituciones públicas", ha detallado.

Molina no entiende que haya víctimas que vayan a ser reparadas y otras no pues aunque ha valorado que algunas diócesis "se han puesto las pilas", ha señalado que la Conferencia Episcopal "sigue negando los hechos" porque entiende que son un "ataque" a la Iglesia.

Cree que esta visión "no tiene sentido" dado que se trata de algo "más grave" pues que hay que superar la "cultura del silencio", poniendo como ejemplo el caso personal de su madre, que cuando fue a denunciar los abusos de su hijo, "se le cerraron todas las puertas".

Ha recordado el "terrorismo social" que sufrió su familia al tratar de denunciar en 2004 los abusos que sufrió a manos de un cura en Tenerife cuando contaba con nueve años, y que ya había protagonizado en otros casos en Vallehermoso (La Gomera) en los años 70, por lo que se podían haber evitado "si alguien hubiera actuado antes".

En cambio, ha indicado que se le permitió seguir prestando sus servicios hasta 2014.

En esa línea ha reprochado la labor del obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, que "no puso esos hechos en conocimiento de la justicia" y después era reconocido por autoridades políticas, civiles y militares.

"No podemos seguir apoyando a los pederastas y a sus encubridores, es hora de decir basta y rechazarlos unánimemente, debemos hacerlo ya", ha agregado.

Molina ha instado a los diputados a desarrollar en su integridad la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y poner en marcha las recomendaciones recogidas por el Defensor del Pueblo en su último informe, lo que implica desarrollar protocolos de actuación, programas y planes de atención a la infancia con un enfoque integral.

"No solo deben actuar cuando el daño ya está hecho, sino también prevenirlo, involucrando a consejerías como Bienestar Social, Educación, Sanidad, Deportes o Justicia. Es necesario hacer campañas donde se explique qué hacer, cómo educar, organizar y prevenir", ha señalado.

A su juicio, es "perentorio" crear entornos seguros y establecer redes de apoyo en las familias o en los centros educativos "en los cuales los niños y jóvenes puedan confiar", lo mismo que crear un estatuto de las víctimas de violencia sexual y ofrecerles acompañamiento psicológico, apoyo jurídico e incluso escolar.

CREAR UN OBSERVATORIO

Ha presentado un documento de trabajo, a modo de guía, elaborado por técnicos del Cabildo de Tenerife, y ha pedido también diseñar un ente coordinador con entidades y asociaciones especializadas para lograr objetivos concretos a modo de observatorio.

Así, ha pedido "estar a la altura" de otras comunidades, caso de Navarra, que ha desarrollado una ley de justicia restaurativa y puesto en marcha una oficina de atención a las víctimas. "De lo contrario, esta comparecencia se reducirá a un simple gracias por venir y a una palmadita en la espalda", ha comentado.

Ha dicho que las víctimas "necesitan su compromiso real" y no les puede decir que no se les ha ayudado porque "no había dinero para la prevención o porque faltó voluntad política". "Ellas merecen salir adelante, enfrentar la vida, volver a confiar, vivir tranquilas y ser felices", ha afirmado.

Con todo, cree que se va "en la buena dirección" y se empiezan a poner en marcha las propuestas del Consejo de Europa pero no ha obviado que la Iglesia aún tiene que asumir su "responsabilidad civil" por todos los hechos.

"Yo estoy aquí o estamos aquí porque el sistema ha fallado. Entonces, lo triste es que se tenga que llegar hasta aquí", ha indicado.

El portavoz de la asociación también ha pedido a la Cámara que, junto a las universidades públicas, se organicen jornadas divulgativas para que los niños "vayan tomando conciencia de su cuerpo y de quiénes son y de lo que no deben permitir".