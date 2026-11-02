Interceptan un cayuco con 90 migrantes en El Hierro y las llegadas a Canarias este lunes suman más de 400 personas

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 2 (EUROPA PRESS)

La Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo, ha interceptado este lunes y escoltado hasta el puerto de La Restinga un cayuco con 90 migrantes a bordo.

En total, las islas de Lanzarote y El Hierro han registrado la llegada de siete embarcaciones con un total de 401 personas, según datos recabados del organismo estatal.

En el caso de la isla conejera, la guardamar Urania se encargó del rescate de 132 personas de una patera que tenía dos cadáveres a bordo y según lo relatado por los rescatados, otros cinco cuerpos sin vida fueron arrojados durante el viaje al mar.

Además, la Salvamar Al Nair rescató 35 personas de una primera patera y otras 36 de una segunda y la Salvamar Acrux rescató una patera con 59 personas, todos desembarcados en Arrecife.

En el caso de El Hierro, la Salvamar Navia interceptó un segundo cayuco con 19 personas y la Salvamar Diphda hizo lo propio con otro con otras 30 personas.