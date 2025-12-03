El libro 'Suma de islas' recorre la memoria democrática en La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto (c), en la presentación del libro sobre memoria democrática 'Suma de islas' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, presentó este miércoles la obra 'Memoria y cultura democrática. Suma de islas', coordinada por Luis Ortega y que cuenta con más de 40 colaboraciones.

Esta obra está financiada por el Gobierno de Canarias con fondos destinados a actuaciones en materia de Memoria Histórica.

Durante su intervención, la consejera destacó la importancia de preservar la memoria histórica como base para fortalecer la cultura democrática en Canarias, subrayando el papel de la publicación como herramienta para recordar, reflexionar y difundir la historia de las islas.

"Estamos dando los pasos desde la tranquilidad para que se sepa lo que pasó y que se haga justicia. Dejar de silenciar el dolor y hablar sin rencor", señaló.

Nieves Lady Barreto destacó que este volumen es el segundo que publica el Gobierno de Canarias tras el dedicado a la llamada 'Semana Roja' de La Palma, y que, al igual que aquel, busca divulgar un capítulo fundamental de la historia.

"En este segundo libro, 'Suma de islas', hacemos un recorrido por La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma para divulgar, con perspectiva rigurosa y rescatando testimonios de la época, un capítulo fundamental de nuestra historia que encierra elementos comunes y también diferencias notables", señaló Barreto.

La consejera anunció que ya está en marcha el tercer volumen que estará dedicado a las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El autor, Luis Ortega, explicó que en el libro se hace un reportaje con los sucesos más importantes desde el Golpe de Estado hasta la constitución democrática en Canarias.

"Lo contamos sin rencor, sin revisionismo histórico, solo con el ánimo de que se conozca y los sucesos no se vuelvan a repetir", señaló.

ENSAYOS, ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife y contó con la presencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la asistencia de las asociaciones que integran la Comisión Técnica de Memoria Histórica, entre otros colectivos.

La obra reúne ensayos, entrevistas y artículos de opinión que retratan las singularidades de Canarias, donde la insularidad común se ve diferenciada por razones históricas y geográficas.

El libro destaca, entre otros, hechos como el Fogueo de Vallehermoso en julio de 1936, la represión política y moral en Fuerteventura durante la posguerra, ejemplificada en el Penal de Tefía para la reclusión de homosexuales, y la persecución de los Huidos de El Hierro o de simpatizantes republicanos en Lanzarote, donde se aplicaron castigos económicos y laborales a los sectores más modestos de la población.

Según Lady Barreto, "la memoria democrática no solo nos permite recordar hechos del pasado, sino reconocer a quienes lucharon por los valores democráticos y comprender los conflictos que marcaron nuestra convivencia, proyectos como este acercan la historia a toda la ciudadanía y nos ayudan a proteger y valorar los derechos que hoy disfrutamos".