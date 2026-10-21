A licitación las obras del nuevo Hospital Santísima Trinidad de La Orotava (Tenerife) por 16,5 millones de euros

Archivo - La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de Contratación del Estado ha publicado este miércoles la licitación de las obras del nuevo Hospital Santísima Trininidad de La Orotava, en Tenerife, un recurso sociosanitario que contará con 16,5 millones de euros para su ejecución.

Así lo ha avanzado el vicepresidente insular, Lope Afonso, acompañado de la presidenta, Rosa Dávila, en rueda de prensa tras los acuerdos de consejo de gobierno insular, donde ha precisado que el contrato del proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses.

El proyecto, impulsado por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo, se divide en dos lotes: la ejecución del proyecto del nuevo hospital y la urbanización de los viales de su entorno.

La infraestructura dará servicio a, aproximadamente, 20 personas en atención diurna y 99 en sistema de plaza residencial. "Viene a cubrir una demanda histórica en el Valle de La Orotava, y por extensión al norte de la isla, y que también con esta licitación, supone otro elemento más que añadir a la red insular de centros sociosanitarios que en este mandato ya ha visto hasta nueve adjudicaciones y que sigue poniendo a disposición de los usuarios demandantes los mejores servicios", ha añadido Afonso.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de noviembre de 2026.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

El Cabildo de Tenerife también ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos de la isla que participan en categorías absolutas de competiciones oficiales no profesionales de ámbito nacional durante la temporada 2026/2027, con una dotación total de 3.950.000 euros.

Esta ampliación presupuestaria respondería al aumento del número de equipos tinerfeños que compiten en categorías nacionales y tiene como objetivo garantizar la estabilidad económica de las entidades deportivas, favorecer la planificación de sus temporadas y contribuir a sufragar los gastos derivados de la participación en competiciones fuera de Tenerife.

La convocatoria distribuye los 3,95 millones de euros en tres partidas: 2,2 millones de euros para los equipos de la máxima categoría deportiva, 1,55 millones para los clubes que militan en el resto de categorías nacionales, y 200.000 euros reservados específicamente para las entidades que participen en competiciones oficiales europeas.