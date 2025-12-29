Licitada la ampliación de capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas (Gran Canaria) por 9,4 millones

Archivo - GC-1 a su paso por Arinaga - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la obra 'Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas', con un presupuesto base de licitación de 9.439.864,65 euros, IGIC incluido.

De esta manera, el objetivo es mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en uno de los principales corredores viarios de la isla reforzando los accesos y enlaces de la GC-1 en el tramo comprendido entre La Estrella y Las Terrazas, "una zona clave para la movilidad diaria y la conexión entre el área metropolitana, el sureste de la isla y el aeropuerto".

Así lo ha indicado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en un comunicado en el que agrega que esta licitación "responde a una planificación rigurosa y a la necesidad de actuar en puntos estratégicos de la red viaria insular, donde la intensidad de tráfico hace imprescindible incrementar la capacidad y mejorar las condiciones de circulación y seguridad".

De igual modo, ha recordado que para esta licitación se otorgará una mayor puntuación a aquellas propuestas que contemplen una reducción del plazo de ejecución de las obras, así como a las propuestas razonadas de posibles aperturas parciales de las mismas, teniendo en cuenta como prioritaria la ejecución y apertura del tramo en sentido sur y de los accesos a La Pardilla, que quedaron cerrados a mediados de año.

Por su parte, la obra se enmarca en el conjunto de actuaciones impulsadas por el Ejecutivo para modernizar las infraestructuras viarias de Gran Canaria, reducir los cuellos de botella y avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente y sostenible.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de febrero a las 18.00 horas, hora canaria, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.