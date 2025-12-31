Llega una patera con cuatro migrantes a Lanzarote

miércoles, 31 diciembre 2025
ARRECIFE (LANZAROTE), 31 (EUROPA PRESS)

Una patera con cuatro migrantes a bordo, todos adultos y de origen magrebí, ha llegado en la mañana de este miércoles por sus propios medios al puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote, confirman fuentes del 112 a Europa Press.

El aviso se recibió pasadas las 07.00 horas y la embarcación llegó a terminal de cruceros del puerto conejero donde sus ocupantes fueron atendidos por personal de Cruz Roja, que constató un buen estado de salud en general.

