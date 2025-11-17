Llegan a Canarias 303 personas a bordo de tres pateras

Patera rescatada por Salvamento Marítimo en aguas próximas a la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 303 personas han alcanzado las costas canarias a bordo de tres cayucos durante este domingo, tras ser localizadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, el avión de Salvamento Marítimo Sasemar 103 localizó una embarcación con 70 personas a 55,56 kilómetros (30 millas náuticas) al sur de El Hierro. Seguidamente las salvamares Navia y Diphda se dirigieron al lugar, pudiendo rescatar a sus ocupantes.

Y, tras el rescate, lo trasladaron al puerto de La Restinga, y posteriormente la salvamar Navia rescató a otras dos personas que habían abandonado el cayuco y estaban a flote, a bordo de unos bidones. Estando todos en aparente buen estado de salud, según ha informado Salvamento Marítimo.

Asimismo, próxima a la isla de El Hierro, se rescató otra embarcación con 170 personas, que fueron trasladadas hasta el puerto de La Restinga; y una embarcación neumática con 61 migrantes cerca de Fuerteventura, que fueron trasladadas hasta el puerto de Puerto del Rosario, donde tras ser asistidos, tres mujeres embarazadas fueron evacuadas hasta el hospital de la ciudad para su valoración.