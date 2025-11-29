Llegan más de 400 personas migrantes a bordo de dos cayucos en las últimas horas a La Restinga (El Hierro)

Archivo - Primer cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Salvamento Marítimo ha interceptado entre la tarde de este viernes y la madrugada de este sábado dos cayucos, con un total de 403 personas migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro, según ha informado el organismo estatal.

Asimismo, sobre las 19:45 de este viernes, el patrón de la salvamar Navia en La Restinga comunicó el avistamiento de varias luces en el mar al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife. De este modo, se procedieron a movilizar los recursos necesarios, localizando finalmente un cayuco a unas 4 millas de la isla.

Próxima a la embarcación, la Salvamar procedió a escoltar a tierra a 189 personas subsaharianas, ellas 19 mujeres y cuatro menores.

SEGUNDO CAYUCO

Además, este sábado, sobre las 04.00 horas, la Guardia Civil informa del avistamiento de un segundo cayuco, esta vez a menos de una milla del muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro.

El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Diphda, que escolta hasta puerto a un total de 214 personas, subsaharianas, de las cuales 22 son mujeres y 5, menores.