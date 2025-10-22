Localizan al menor de 13 años desaparecido desde el lunes en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha confirmado este miércoles la desactivación de la alerta que trataba de localizar a Ione, un menor de 13 años, una vez ha sido localizado. El menor desapareció el lunes.
El cuerpo de seguridad abrió ayer una investigación para tratar de localizar al menor, que se encontraría en situación de alta vulnerabilidad.
La SOS Desaparecidos, quien también comunicó la alterta, detalló entonces que el menor, de nombre Ione, mide en torno a 1,60 metros y es de complexión delgada, con pelo y ojos castaños, y que la última vez había sido visto vestía pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras.