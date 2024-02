Lope Afonso ve "rentable" el nomadismo digital y "perfectamente compatible" con la población residente en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado este viernes que el nomadismo digital es "rentable" para la isla y también "perfectamente compatible" con la población residente.

En declaraciones a los periodistas al ser cuestionado por una iniciativa promocional del Cabildo para captar a 'trabajadores remotos', ha comentado que "no es una cuestión nueva" y en este tipo de encuentros se trata de "estrechar vínculos" con el tejido productivo local.

"No es solamente una fuente de visitas, es una fuente también de oportunidad económica. Estamos hablando precisamente de un turismo que no es especialmente invasivo, no es de un perfil masivo y lo que hace son estancias largas por motivos de trabajo, y por tanto, no es el perfil de lo que puede ser el turismo que más choque con el uso de vivienda residencial para uso turístico", ha apuntado.