Loro Parque expone su "éxito" en la conservación de la grulla coronada gris africana, animal de 2026 en los zoológicos

Loro Parque expone su "éxito" en conservación de la grulla coronada gris africana, animal del año 2026 en los zoológicos - LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La grulla coronada gris africana ha sido designada Animal del Año 2026 por la Asociación Alemana de Zoos (VDZ), como parte de una campaña para concienciar sobre la "alarmante" situación de esta especie en estado silvestre y reforzar su conservación. Un contexto en el que Loro Parque, en Tenerife, destacaría como uno de los centros "con más trayectoria" en la conservación de esta especie.

La elección de la grulla coronada gris africana como animal de 2026 en los zoológicos pondría de relieve el papel "fundamental" que desempeñan los zoos modernos y acreditados en la preservación de la biodiversidad a través de la ciencia, la educación y la cooperación internacional, según ha recordado el Loro Parque en una nota.

Loro Parque ha destacado como uno de los centros con más trayectoria en la conservación de la grulla coronada gris africana.

Así, desde la llegada de la primera pareja al parque en 1994, se han criado seis polluelos, un logro que refleja los profundos conocimientos técnicos del equipo y su compromiso sostenido con la cría responsable de especies en peligro de extinción.

El director zoológico de Loro Parque, Mike Jordan, ha explicado que la grulla coronada gris africana es una especie emblemática cuya situación en el medio natural requiere una respuesta "inmediata y coordinada". De este modo, en Loro Parque, comenta, se lleva más de tres décadas trabajando en su reproducción, para una población "segura" bajo cuidado y conocimientos clave para su conservación.

Recuerda el grupo empresarial que, actualmente, la grulla coronada gris africana se enfrenta a una "drástica" reducción de su población debido a la pérdida de hábitat, la destrucción de los humedales, el uso intensivo de productos químicos en la agricultura, las colisiones con infraestructuras eléctricas, el comercio ilegal de vida silvestre y la caza directa. De hecho, en regiones como África Oriental, la especie ha sufrido una disminución de su población de hasta el 80 % en los últimos 40 años, lo que la sitúa en una situación crítica.

Como Embajada Animal, Loro Parque ha recalcado su "compromiso" con la conservación de la grulla coronada gris africana participando activamente en programas de gestión bajo cuidado humano, sensibilización y apoyo a iniciativas internacionales que buscan garantizar la supervivencia de esta especie en su entorno natural.