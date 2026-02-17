Un Lunes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife termina con 156 personas asistidas, el 43% por consumo de alcohol

Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad y emergencias del Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife terminó este Lunes de Carnaval, con un total de 156 asistencias, siendo la causa que más atenciones generó el consumo excesivo de alcohol con el 43% de los casos.

Además, debido a traumatismos y caídas se practicaron un total de 33 atenciones; también se trataron 17 casos de agresiones entre personas adultas; por enfermedades ajenas al propio desarrollo del Carnaval fueron registrados 30 casos; por último, las intoxicaciones por el consumo de sustancias estupefacientes ascendieron a 10 casos.

Del total de atendidos se hizo necesario derivar a 13 personas a otros centros especializados para la realización de pruebas diagnósticas.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, en cuanto a la distribución por sexos, 90 de los atendidos fueron hombres y 66 mujeres.

Por otro lado, los agentes de la Policía Local detuvieron a un varón de 21 años por un posible delito contra la salud pública al ser interceptado con diversas con 18 dosis de MDMA; 15 bolsitas de cocaína; seis sobres de tusi; y 205 euros.

Los agentes también tramitaron 44 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes; otras seis por incumplimientos de las ordenanzas municipales; una por llevar un objeto peligroso; y otra por alteración del orden público.

En el dispositivo preventivo y sanitario la sección dedicada a los menores de edad, gestionada por Cruz Roja Española, y que trabaja en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor, se atendieron a 19 menores en total, de los que 16 quedaron registrados por esta unidad policial.

En el Puesto de Atención Avanzada (PAA) ubicado en la plaza de España y gestionado por la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera se asistió a 75 personas, siendo la primera línea de atención para muchos carnavaleros.